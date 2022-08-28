Співак Юрко Юрченко та лідер гурту Юркеш, звернувся до Дорна з передової. Артист закликав Івана повернутися до України та взяти в руки автомат, щоб змити свою ганьбу.

Про свої думки Юрко розповів у Facebook, і на це міцних слів не пошкодував.

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– Нічне. На нулі. Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти зізнаєшся в любові до України? І що? Нічого раніше не було? Мені ще пам’ять не відбило від постійних прильотів, – почав свою думку музикант.

Юрченко натякнув на активні виступи Дорна у Росії після подій 2014 року. В одному зі скандальних інтерв’ю 2017 року Іван назвав війну України з Росією сваркою двох побратимів.

– Автомат у руки та на передову кров’ю своєю змивати ганьбу. А так – пішов н***й, Ванько, і всі іжи з тобою му**ки… – закінчив свою думку Юрко.

Нагадаємо, що після 24 лютого Дорн вирішив виправдатися за свої гастролі в РФ – він заявив, що хотів стати культурним мостом між Росією та Україною, щоби війна не почалася. Пізніше він зізнався, що план провалився. Відомо, що зараз Іван перебуває не в Україні, та дає концерти за кордоном, збираючи кошти для України.

Раніше Даніель Салем запропонував Дорну повернутися до України. Він заявив, що не обов’язково брати до рук автомат – треба просто підтримати Україну за цих скрутних часів.