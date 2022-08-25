Телеведучий Даніель Салем висловився про своїх друзів та колег, які відсиджуються за кордоном і не поспішають приїжджати в Україну. Він згадав музичного продюсера Потапа та співака Івана Дорна.

Каже, він відчуває розчарування в деяких зірках, проте має на увазі не жінок, а чоловіків, які можуть робити тут більше, ніж там.

– Ми маємо Культурний десант, який зробив Коля Сєрга. Ти можеш приїхати до нас та бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці. Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Тому що він може бути крутим трендсеттером. Повертайся, – зазначив Даніель.

Салем наголошує, він не каже брати до рук зброю, він просто просить приїхати та підтримати.

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– Ваня Дорн там катається Америкою. Приїжджайте сюди, – сказав ведучий.

Попри це він вдячний своїм колегам, які перебувають в Україні та підтримують бойовий дух військових, активно працюють на інформаційному та культурному фронтах.

Зазначимо, що сам Салем ще в лютому після початку активної фази війни пішов у військкомат. Наразі він служить у спецпідрозділі в авіарозвідці.