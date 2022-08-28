Певец Юрко Юрченко и лидер группы Юркеш, обратился к Дорну с передовой. Артист призвал Ивана вернуться в Украину и взять в руки автомат, чтобы смыть свой позор.

О своих мыслях Юрко рассказал в Facebook, и на это крепких слов не пожалел.

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— Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине? И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов, — начал свою мысль музыкант.

Юрченко намекнул на активные выступления Дорна в России после событий 2014 года. В одно из скандальных интервью 2017 года Иван назвал войну Украины с Россией ссорой двух собратьев.

— Автомат в руки и на передовую кровью своей смывать позор. А так – пошел н***й, Ванька, и все ижи с тобой му**ки…, — закончил свою мысль Юрко.

Напомним, что после 24 февраля Дорн решил оправдаться за свои гастроли в РФ — он заявил, что хотел стать культурным мостом между Россией и Украиной, чтобы война не началась. Позже он признался, что план провалился. Известно, что сейчас Иван находится не в Украине, и дает концерты за рубежом, собирая средства для Украины.

Ранее Даниэль Салем предложил Дорну вернуться в Украину. Он заявил, что не обязательно брать в руки автомат — нужно просто поддержать Украину в эти трудные времена.