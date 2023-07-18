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Авто Ксенії Мішиної евакуювали в центрі Києва: за що забрали транспорт

18 Липня 2023, 16:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ксенія Мішина

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла про неприємний інцидент у центрі Києва – у зірки евакуювали автомобіль. До цього вона відчула, що сьогодні на неї чекають пригоди.

Із самого ранку Ксенія заявила, що в неї шалений день, і все розписано по хвилинах.

За мить артистка записує відео, де розповідає про неприємний випадок у столиці.

Ксенія Мішина

– Дуже класно, коли забирають твою машину. Начебто я правильно припаркувалася, але виходить що ні. Не знаю чому, але я взяла ключі від своєї квартири. Молодець, значить щось знала на рівні підсвідомості, – заявила Мішина.

Актриса додала, що з нею таке сталося вперше, і вона не знає що робити.

– Сиджу, чекаю допомоги. Найсумніше і найприкріше – я не встигаю в зал, – поскаржилася Ксенія.

Утім, через деякий час зірка все ж таки забрала свій транспорт зі штрафмайданчика, і зазначила, що процес оплати штрафу пройшов доволі легко і швидко – вона заплатила 2 тис. грн.

Втім, є й ті знаменитості, для яких не шкода на свій автомобіль навіть мільйонів – блогерка Юлія Верба придбала Mercedes за близько 10 млн грн. Дівчину розкритикували в мережі, вважаючи таку дорогу покупку недоречною на тлі війни.

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Ксенія Мішина Штраф
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