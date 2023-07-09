Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець (Верба) придбала новий автомобіль Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію знімків, на яких позує з букетом троянд і кульками на тлі автівки.

Вартість машини блогерки становить від 7 до 10 млн грн.

– Так, я білявка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьох літрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі новий айфон, а зараз можу дозволити собі купити найновішого Мерседеса з салону. Мрійте, працюйте і все буде! – підписала світлини Верба.

У коментарях не всі пораділи за Юлію Вербинець.

Деякі користувачі мережі обурилися, що блогерка хизується дорогою покупкою під час повномасштабної війни в Україні.

Боже, за що наші хлопці там гинуть? В цій країні напевне вже нічого не зміниться. Хтось віддає останнє, щоб допомогти військовим, щоб закінчити війну. А хтось купує собі машини з салону.

500-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Юлічка захотіла саме сьогодні святкувати покупку машинки. Жодного сторіз про те, що вона хоча б пам’ятає, який сьогодні день.

Так, це круто. Але й п*здець, скільки б можна було купити б/у авто для того, щоб витягувати поранених хлопців.

Це звичайно потужно. Але це в той момент, коли дівчата хоронять чоловіків? Коли хлопці приходять з фронту без ніг? Коли батьки хоронять дітей, яких вбила війна? Немає слів.

Однак деякі люди стали на захист Юлії, вказавши на те, що блогерка чимало допомагає українським бійцям.

Фото: Юлія Вербинець