Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о неприятном инциденте в центре Киева — у звезды эвакуировали автомобиль. До этого она ощутила, что сегодня ее ждут приключения.

С самого утра Ксения заявила, что у нее безумный день и все расписано по минутах.

Спустя мгновение артистка записывает видео, где рассказывает о неприятном случае в столице.

— Очень классно, когда забирают твою машину. Вроде бы я правильно припарковалась, но выходит, что нет. Не знаю, почему, но я взяла ключи от своей квартиры. Молодец, значит, что-то знала на уровне подсознания, — заявила Мишина.

Актриса добавила, что с ней такое произошло впервые, и она не знает, что делать.

— Сижу, жду помощи. Самое грустное и обидное — я не успеваю в зал, — пожаловалась Ксения.

Впрочем, спустя время звезда все же забрала свой транспорт из штрафстоянки, и отметила, что процесс оплаты штрафа прошел довольно легко и быстро — она заплатила 2 тыс. грн.

Впрочем, есть и те знаменитости, для которых не жалко на свой автомобиль даже миллионов — блогерка Юлия Верба приобрела Mercedes за около 10 млн грн. Девушку раскритиковали в сети, посчитав такую дорогую покупку неуместной на фоне войны.