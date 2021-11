5 листопада на музичному фестивалі Astroworld, що проходив у Техасі (США), загинуло вісім людей.

За словами пожежної служби, трагедія сталася приблизно о 21.15. Люди почали рухатися ближче до сцени, коли там виступав репер Тревіс Скотт. У цей момент дехто почав непритомніти. Через 20 хвилин хаос лише посилився. У поліції досі не знають, що стало першопричиною цієї трагедії.

Зі свого боку Тревіс Скотт, якого зараз дуже засуджують у мережі, пообіцяв усіляко співпрацювати з поліцією.

– Я маю намір співпрацювати зі спільнотою Г’юстона, щоб допомогти нужденним сім’ям і підтримати їх, — зазначив виконавець.

На Тревіса Скотта також подають до суду через цю подію, оскільки він був не просто артистом на фесті. Реп-виконавець вважається одним із його організаторів.

До речі, на подібних фестивалях часто трапляються схожі трагедії. Наприклад, у 1999 році на фестивалі Woodstock була сильна спека, води всім не вистачало, а кількість туалетів була вкрай малою. В результаті фестиваль закінчився масовими заворушеннями та погромами, а на концерті Limp Bizkit тоді зафіксували кілька зґвалтувань.

Крім того, на багатьох концертах ставалися криваві події. Факти ICTV зібрали три історії з концертів, які закінчилися трагедіями.

Теракт у Манчестері на концерті Аріани Гранде

22 травня 2017 року о 22.40 за місцевим часом на Манчестер-Арені стався теракт. Тоді загинули 23 людини, ще понад 120 зазнали поранень.

Вибух пролунав після виступу американської співачки Аріани Гранде.

Правоохоронці стверджують, що бомбу підірвав терорист-смертник Салман Рамадан Абеді 1994 року народження. Відповідальність за трагедію взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

На згадку про цю трагедію Аріана Гранде у 2018 році випустила пісню Get Well Soon, наприкінці якої 40 секунд мовчання на честь загиблих. Трек триває 5 хвилин 22 секунди. Це посилання на дату теракту – 22 травня (05.22 на американський лад).

Трагедія на концерті The Great White Fire

20 лютого 2003 року рок-гурт The Great White Fire давав концерт в одному з клубів у місті Вест-Ворік штату Род-Айленд. Цього вечора злий жарт зіграла піротехніка.

Іскри феєрверку, встановленого на сцені, вдарили у стіни будівлі, оздоблені звукоізоляційними панелями з пінопласту. За 40 секунд вогонь поширився стінами та стелею, і приміщення почало наповнюватися їдким димом. Через хвилину після початку спалаху було увімкнено пожежну сигналізацію, розпочалась евакуація відвідувачів та персоналу клубу. Там були евакуаційні виходи, але люди влаштували тисняву біля вузького головного виходу. Через чотири хвилини прибули пожежники, проте не витримала будівля, дах якої просто звалився на людей. Пожежа забрала життя 100 людей (зокрема, гітариста рок-гурту), 230 — зазнали поранень.

Вбивство екс-гітариста Pantera

Даймбег Даррелл був одним із засновників легендарного гурту Pantera. Після виходу з нього він заснував новий колектив Damageplan, на концерті якого його і вбили.

Трагедія сталася 8 грудня 2004 року в Коламбусі (до речі, цього самого дня 1980 року загинув Джон Леннон). Під час концерту гурту в клубі Alrosa Villa психічно неврівноважений фанат Pantera Натан Гейл відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей, зокрема Даррелла. Ще двоє людей того вечора зазнали важких поранень.

Із музикантів загинув лише Даймбег Даррелл – у нього влучило п’ять куль, зокрема у груди та голову. Шансів вижити в музиканта просто не було. Першу допомогу йому надавала медсестра, яка просто прийшла на концерт колективу.