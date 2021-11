5 ноября на музыкальном фестивале Astroworld, проходившем в Техасе (США), погибли восемь человек.

По словам пожарной службы, трагедия произошла примерно в 21.15. Люди начали двигаться ближе к сцене, когда там выступал репер Трэвис Скотт. В этот момент некоторые начали терять сознание. Спустя 20 минут хаос только усилился. В полиции все еще не знают, что стало первопричиной трагедии.

Со своей стороны Трэвис Скотт, которого сейчас сильно осуждают в сети, пообещал всячески сотрудничать с полицией.

— Я намерен сотрудничать с сообществом Хьюстона, чтобы помочь нуждающимся семьям и поддержать их, — отметил исполнитель.

На Трэвиса Скотта также подают в суд из-за случившегося, поскольку он был не просто артистом на фесте. Реп-исполнитель считается одним из его организаторов.

К слову, на подобных фестивалях часто происходят схожие трагедии. Например, в 1999 году на фестивале Woodstock была сильная жара, воды всем не хватало, а количество туалетов было крайне малым. В итоге фестиваль закончился массовыми беспорядками и погромами, а на концерте Limp Bizkit тогда зафиксировали несколько изнасилований.

Кроме того, на многих выступлениях происходили кровавые события. Факты ICTV собрали три истории из концертов, которые закончились трагедией.

Теракт в Манчестере на концерте Арианы Гранде

22 мая 2017 года в 22.40 по местному времени на Манчестер-Арене произошел теракт. Тогда погибли 23 человека, еще более 120 получили ранения.

Взрыв прогремел после выступления американской певицы Арианы Гранде.

Правоохранительные органы утверждают, что бомбу взорвал террорист-смертник Салман Рамадан Абеди 1994 года рождения. Ответственность за трагедию на себя взяла террористическая организация Исламское государство.

В память об этой трагедии Ариана Гранде в 2018 году выпустила песню Get Well Soon, в конце которой 40 секунд молчания в честь погибших. Трек длится 5 минут 22 секунды. Это отсылка к дате теракта 22 мая (05.22. на американский манер).

Трагедия на концерте The Great White Fire

20 февраля 2003 года рок-группа The Great White Fire давала концерт в одном из клубов в городе Уэст-Уорик штата Род-Айленд. В этот вечер злую шутку сыграла пиротехника.

Искры фейерверка, установленного на сцене, ударили в стены здания, отделанные звукоизолирующими панелями из пенопласта. В течение 40 секунд огонь распространился по стенам и потолку, и помещение стало наполняться едким дымом. Спустя минуту после начала возгорания была включена пожарная сигнализация и началась эвакуация посетителей и персонала клуба. Там были эвакуационные выходы, но люди устроили давку возле узкого главного выхода. Через четыре минуты прибыли пожарные, однако в этот момент не выдержало здание, крыша которого просто рухнула на людей. Пожар унес жизни 100 человек (включая гитариста рок-группы), 230 — получили ранения.

Убийство экс-гитариста Pantera

Даймбэг Даррелл был одном из основателей легендарной группы Pantera. После ухода из нее он основал новый коллектив Damageplan, на концерте которого его и убили.

Трагедия произошла 8 декабря 2004 года в Коламбусе (кстати, в этот же день в 1980 году погиб Джон Леннон). Во время концерта группы в клубе Alrosa Villa психически неуравновешенный фанат Pantera Натан Гейл открыл стрельбу, убив четырех человек, в частности Даррелла. Еще двое людей в тот вечер получили тяжелые ранения.

Из музыкантов погиб лишь Даймбэг Даррелл — в него попало пять пуль, в том числе в грудь и в голову. Шансов выжить у музыканта просто не было. Первую помощь ему оказывала медсестра, которая просто пришла на концерт коллектива.