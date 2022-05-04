Український співак Артур Боссо розповів як артисти підтримують військових.

– Ми, артисти, робимо те, що вміємо. Скажу чесно, у перші дні повномасштабного вторгнення я пішов у військкомат із бажанням піти до ТРО. Проте мені відмовили у цьому. Тому я почав займатися тим, що я вмію. Зброя для музиканта – це його слова, – розповів Артур.

Музикант також додав, як до нього ставляться військові.

– Коли ти заходиш у зал, і перед тобою сидить багато військових – там особливий настрій та дух. Хочу сказати, що цей дух не можна перемогти. Передати словами це неможливо. За допомогою музики ми робимо все, щоб знизити їхню емоційну напругу. Зараз наша команда музикантів їздить не тільки до місць проживання переселенців, а й приходимо до військових з усім необхідним, про що вони просять – харчуванням та засобами гігієни, – запевняє співак.

Артур Боссо заявив, що з 24 лютого творчість змінилася, і ніколи не буде такою, як раніше. На тлі того, що відбувається у співаків з’явилися сили та натхнення – це допомагає робити українську музику.

Раніше ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан зізнався, що почав вивчати історію України. Він переконаний – це важливо для кожного українця, щоби розуміти, скільки радянських наративів нам нав’язували. Це точно не буде зайвим.