Ми ніколи не були придатком РФ: Педан порадив, чим варто зайнятися кожному українцю

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан зізнався, що почав вивчати історію України. Він переконаний – це важливо для кожного українця, аби розуміти, скільки радянських наративів нам нав’язували.

– Я вирішив, що вчитися ніколи не пізно. Особливо якщо це стосується твоєї країни. Каюся, історію вчив ще в шкільні роки і трохи в університеті. І глибокого розуміння деяких історичних процесів не маю, а хотів би! Відтак зрозумів, що це треба для того, щоб нести правильні меседжі. Навіть для закордонних колег і знайомих. Адже там дуже часто до кінця не розуміють, що ми окрема держава, незалежна від Росії, і ніколи не були їхнім придатком – ні морально, ні територіально, ні мовою, ні національністю… Тому треба спочатку самому вивчити всі історичні постаті й події, які відбувалися з нашою Ненькою. Впевнений, це було б корисно всім, адже без знання минулого немає майбутнього. Особливо якщо це минуле пов’язане з країною-агресором.

Вивчення історії нашої країни Олександр Педан розпочав з книги Ярослава Грицака Нарис історії України.

– За час свого існування ця книжка змінювалася тричі. Перше видання вийшло після розвалу СРСР, у 1996 році. Подейкують, що ця книга – одна з перших об’єктивних в історії України. А ще автор її двічі доповнював: у 2006 і 2019 роках.

Ведучий Нового каналу радить усім покращувати свої знання історії України.

– Наразі я розумію, що цей крок дуже важливий, тому що бачу, скільки радянських і російських наративів нав’язували, в тому числі через переписування нашої історії, – ділиться думками Педан.