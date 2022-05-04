Украинский певец Артур Боссо рассказал, как артисты поддерживают военных.

— Мы, артисты, делаем то, что умеем. Скажу честно, в первые дни полномасштабного вторжения я пошел в военкомат с желанием пойти в ТРО. Однако мне отказали в этом. Поэтому я начал заниматься тем, что умею. Оружие для музыканта — это его слова, — рассказал Артур.

Музыкант также добавил, как к нему относятся военные.

— Когда ты заходишь в зал, и перед тобой сидит много военных — там особенный настрой и дух. Хочу сказать, что дух этот нельзя победить. Передать словами это невозможно. С помощью музыки мы делаем все, чтобы снизить их эмоциональное напряжение. Сейчас наша команда музыкантов ездит не только в места проживания переселенцев, но и приходим к военным со всем необходимым, о чем они просят — питанием и средствами гигиены, — уверяет певец.

Артур Боссо заявил, что с 24 февраля творчество изменилось, и никогда не будет прежним. На фоне происходящего у певцов появились силы и вдохновение — это помогает делать украинскую музыку.

Ранее ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан признался, что начал изучать историю Украины. Он убежден – это важно для каждого украинца, чтобы понимать, сколько советских нарративов нам навязывали. Это точно не будет лишним.