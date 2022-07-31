Артобстрел не выбирает: Танчинец о потерях среди знакомых во время войны

Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец в эфире информационного телемарафона рассказал как война унесла жизни его знакомых.

— Погибло много моих знакомых, некоторых я знал много лет. Но есть и те, которые воюют с 2014 года и продолжают это делать. Я уверен, что они будут держать флаг победы в своих руках. Но война — это война. Артобстрел не выбирает — профессиональный ты военный, или только пришел, — рассказал Сергей.

Танчинец добавил, что его родных война также зацепила.

— Тесть с тещей перебыли в оккупацию под Ирпенем — все эти полтора месяца. Я не смог их убедить выехать. Очень сложного уговорить людей это сделать. Лично в моей семье, слава Богу, потерь не было, но среди знакомых — огромное количество, — признался артист.

Напомним, что группа Без обмежень постоянно поддерживает украинских военных своим творчеством, а также собирает благотворительные концерты для помощи ВСУ. В конце весны музыканты презентовали клип на песню 24/02, который показал, как это дата изменила жизни миллионов украинцев. Жизнь многих людей уже никогда не будет прежней. Видеоработа способна растрогать тех, кто видел ужасы войны.