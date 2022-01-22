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Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе

22 января 2022, 13:30
Марта Бондаренко редактор ленты
Арнольд Шварценеггер
Источник: Getty Images

Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

По данным полиции, в аварию, которая произошла в пятницу днем, были вовлечены четыре автомобиля, один человек получил травмы.

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На кадрах с места происшествия на перекрестке в Брентвуде виден большой внедорожник GMC Yukon, который наехал на автомобиль Toyota Prius и частично зацепил Porsche Cayman. Рядом стоит актер.

Полиция никого не арестовала, а также исключила вождение под действием алкоголя или наркотиков.

В отчете полиции говорится, что водитель внедорожника находился “недалеко от пересечения бульвара Сансет и Алленфорд-авеню, когда произошло столкновение с красным Prius, совершавшим разворот”.

В настоящее время проводится расследование ДТП.

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Источник
BBC
Теги
Авария , Арнольд Шварценеггер , ДТП , Калифорния
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