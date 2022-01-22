Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

По данным полиции, в аварию, которая произошла в пятницу днем, были вовлечены четыре автомобиля, один человек получил травмы.

На кадрах с места происшествия на перекрестке в Брентвуде виден большой внедорожник GMC Yukon, который наехал на автомобиль Toyota Prius и частично зацепил Porsche Cayman. Рядом стоит актер.

Arnold Schwarzenegger was involved in a bad car accident, woman injured, TMZ reports https://t.co/VG7jp7XB9H pic.twitter.com/EF5eP2FUQI — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 22, 2022

Полиция никого не арестовала, а также исключила вождение под действием алкоголя или наркотиков.

В отчете полиции говорится, что водитель внедорожника находился “недалеко от пересечения бульвара Сансет и Алленфорд-авеню, когда произошло столкновение с красным Prius, совершавшим разворот”.

В настоящее время проводится расследование ДТП.