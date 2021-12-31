Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер привітав гравців World of Tanks із новорічними святами. Відео з колишнім губернатором Каліфорнії з’явилося на сторінці гри у YouTube.

– Вітаю, танкісти! Настав час свят, і як колишній механік-водій танка, радий зустріти його з такою чудовою і згуртованою спільнотою гравців. Настав час знову зібратися з друзями, сім’ями та близькими та відсвяткувати початок нового року, – привітав геймерів Арнольд.

Відомо, що в ролику він з’явився не просто так — в 1965 році Шварценеггера у віці 18 років призвали до австрійської армії, де він отримав військову спеціальність механіка-водія американського танка M47 Patton II. Для майбутньої зірки зробили виняток – таку посаду зазвичай присуджують тим, хто досягнув 21-річчя.

Після армії він міг піти стопами батька — стати поліцейським. А мама Арнольда пропонувала йому пов’язати своє життя із торгівлею. Ще в 14 років він віддав перевагу кар’єрі культуриста, завдяки якій і став всесвітньо відомим.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Шварценеггер офіційно розлучився із дружиною Марією Шрайвер. Процес розлучення тривав понад 10 років. Відомо, що пара не мала сильної мотивації доводити справу до кінця, а також були проблеми з поділом майна.