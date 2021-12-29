Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Після 10 років судів: Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною

29 Грудня 2021, 09:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Арнольд Шварцнеггер
Джерело: Depositphotos

Американський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною Марією Шрайвер. Шлюборозлучний процес пари тривав понад 10 років.

Причиною такого довгого розлучення стала “відсутність особливої мотивації” остаточно розірвати шлюб, а також складнощі з поділом майна.

Річ у тому, що Арнольд і Марія перед весіллям не підписали шлюбний контракт, де було б обумовлено конкретну суму відступних в разі розлучення. За законом, якщо немає контракту, дружина може впевнено претендувати на половину сімейного майна.

Нагадаємо, що Арнольд Шварценеггер одружився з тележурналісткою Марією Шрайвер, яка є племінницею 35-го президента США Джона Кеннеді, у 1986 році. У шлюбі в них народилося четверо дітей.

Шрайвер подала на розлучення ще у липні 2011 року, хоча на той час вони з чоловіком уже кілька місяців не жили разом. Як з’ясувалося, причиною розриву сімейних стосунків стала наявність в актора роману на стороні та позашлюбної дитини від хатньої робітниці.

Однак після цього подружжя неодноразово сходилося. Їм вдалося зберегти близькі стосунки, тому вони часто разом проводять час зі своїми дітьми.

Читайте також:
Після 10 років судів: Шварценеггер офіційно розлучився з дружиноюУ Арнольда Шварценеггера народився онук

Джерело
TMZ
Теги
Арнольд Шварценеггер , Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка