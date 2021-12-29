Американський актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною Марією Шрайвер. Шлюборозлучний процес пари тривав понад 10 років.

Причиною такого довгого розлучення стала “відсутність особливої мотивації” остаточно розірвати шлюб, а також складнощі з поділом майна.

Річ у тому, що Арнольд і Марія перед весіллям не підписали шлюбний контракт, де було б обумовлено конкретну суму відступних в разі розлучення. За законом, якщо немає контракту, дружина може впевнено претендувати на половину сімейного майна.

Нагадаємо, що Арнольд Шварценеггер одружився з тележурналісткою Марією Шрайвер, яка є племінницею 35-го президента США Джона Кеннеді, у 1986 році. У шлюбі в них народилося четверо дітей.

Шрайвер подала на розлучення ще у липні 2011 року, хоча на той час вони з чоловіком уже кілька місяців не жили разом. Як з’ясувалося, причиною розриву сімейних стосунків стала наявність в актора роману на стороні та позашлюбної дитини від хатньої робітниці.

Однак після цього подружжя неодноразово сходилося. Їм вдалося зберегти близькі стосунки, тому вони часто разом проводять час зі своїми дітьми.