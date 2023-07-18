Аріана Ґранде розлучається після двох років шлюбу – названо причину

Співачка Аріана Ґранде та її коханий Далтон Гомес розлучаються – стала відома причина розставання. Як виявилося, все через різні способи життя у зірок.

Офіційно знаменитості розійшлися ще в січні, та водночас зберегли дружні стосунки.

– Вони прийшли до цього рішення разом. У них були проблеми і до січня, але вони хочуть залишитися найкращими друзями, – заявив інсайдер.

Уперше про проблеми у стосунках стало відомо цього літа на Вімблдоні, коли Ґранде з’явилася у вихідні без обручки.

Також відомо, що її колишній коханий Далтон Гомес був приголомшений графіком Ґранде після пандемії Covid-19. Їхні стосунки зародилися під час поширення вірусу, але не змогли зміцнити вже після зняття карантинних обмежень.

Популярність артистки, увага від папараці та графік поїздок негативно позначалися на шлюбі зірок. Тим паче, що парі доводилося бути в супроводі охорони на публіці. У січні 2023 року Гомес прилетів до Лондона з останньою спробою врятувати шлюб, але нічого не вийшло.

Це не перше гучне розставання за останній час. У квітні Різ Візерспун подала на розлучення – все через непомірні розбіжності в родині. Щоправда, ділити майно буде просто – завдяки шлюбному договору.