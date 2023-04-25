Британська співачка Адель розплакалася, згадавши розлучення з бізнесменом Саймоном Конеккі.

Сталося це під час розмови з Джеймсом Корденом. Співачка сказала, що саме він допоміг пережити їй той складний час. Сам чоловік також ледь стримував сльози.

Після розлучення з Конеккі Адель саме з Джеймсом та його сім’єю вирушила на відпочинок, тоді вона вперше відчула, що час опанувати себе.

– Ми їхали додому і мій настрій змінився. Це був перший рік, коли я відчула, що маю відповідати за себе, за те, що я доросла… Ти, Джулс і ваші діти були такими важливими тоді, вони були в турботі про мене й Анджело, – сказала Адель, ледь стримуючи сльози.

У 2011 році Адель почала зустрічатися з Саймоном Конеккі. У 2012-му в них народився син Анджело.

Узаконили стосунки вони в 2017-му та вже через два роки оголосили, що розлучаються. Процес розлучення завершився лише 2021-го. Не секрет, що Адель важко пережила цю подію.