Американська акторка Різ Візерспун офіційно розлучається з чоловіком, агентом з пошуку роботи у сфері розваг Джимом Тотом. Зірка фільму Переступити межу подала на розлучення всі необхідні судові документи, в яких зазначена причина – непримиренні розбіжності в сім’ї.

У поки що ще подружжя є спільно нажите майно, проте його поділ не стане проблемою. У документах Різ каже, що вони з Джимом підписали шлюбний договір у березні 2011 року, додавши, що угода справді і забезпечує адекватні та достатні умови для їхніх активів.

Акторка каже, що вона надасть шлюбний контракт і постійний план догляду за дитиною на затвердження судді. Як і у всіх справах про розлучення в окрузі Девідсон за участю дитини, Різ і Джеймс тепер повинні будуть записатися на обов’язковий урок для батьків. У них є 60 днів, щоб представити суду довідку про їхнє проходження.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Різ Візерспун і Джим Тот розлучаються. Вони ухвалили це рішення за два дні до 12-ої річниці весілля.

Ексзакохані одружилися в 2011 році і виховують спільного сина – 10-річного Теннессі Джеймса.