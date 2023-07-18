Ариана Гранде разводится после двух лет брака – названа причина

Певица Ариана Гранде и ее возлюбленный Далтон Гомес разводятся — стала известна причина расставания. Как оказалось, все из-за разных образов жизни у звезд.

Официально знаменитости разошлись еще в январе, но при этом сохранили дружеские отношения.

— Они пришли к этому решению вместе. У них были проблемы и до января, но они хотят остаться лучшими друзьями, — заявил инсайдер.

Впервые о проблемах в отношениях стало известно этим летом на Уимблдоне, когда Гранде появилась в выходные без обручального кольца.

Также известно, что ее бывший возлюбленный Далтон Гомес был ошеломлен графиком Гранде после пандемии Covid-19. Их отношения зародились во время распространения вируса, но не смогли укрепить уже после снятия карантинных ограничений.

Известность артистки, внимание от папарацци и график поездок негативно сказывались на браке звезд. Тем более, что паре приходилось быть в сопровождении охраны на публике. В январе 2023-го Гомес прилетел в Лондон с последней попыткой спасти брак, но ничего не вышло.

Это не первое громкое расставание за последнее время. В апреле Риз Уизерспун подала на развод — все из-за непримеримых разногласий в семье. Правда, делить имущество будет просто – благодаря брачному договору.