Відомий тревел-блогер Антон Птушкін записав відео де висловив свою думку про атаку армії РФ на Україну. Антон закликав росіян виступити проти цієї війни та провів аналогію з 1941 роком.

Відео блогер опублікував у Instagram, де й звернувся до своїх підписників. Він зізнався, що записує відео у Києві, прямо під час обстрілів, і зараз із ним у столиці перебуває його мама, яка у 2014 році вже виїжджала з Луганська.

– Україна – це суверенна держава. Вона ніколи не нападала на РФ, а сьогодні Росія оголосила нам війну. Не вірте в те, що це військова операція – це справжня війна. Російська армія прийшла до нас, щоб забрати наш дім, – заявляє Птушкін.

Він також звернувся до росіян, і закликав їх виступити проти війни, оскільки вона торкнеться їх. Блогер заявив, що він вірить у найкраще.

Інші українські зірки також закликали росіян вийти на вулиці та виступити проти війни. Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросініна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.

На агресію з боку РФ також відреагували російські зірки, які заявили, що ніхто не хоче війни.