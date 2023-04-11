Популярний блогер і психолог Спартак Суббота потрапив у скандал. Його звинувачують в обмані щодо своєї біографії, зокрема і про свою освіту та зв’язки з ОПЗЖ.

Так, про це заявив психотерапевт Ілля Полудьонний, який провів ціле розслідування щодо персони Спартака. Детально своє розслідування він розклав у 5 відео на своєму YouTube-каналі.

Перше, що виявилося неправдою – це ім’я Спартака. Блогер заявляв, що його так називають від народження, але люди, які навчалися з ним, заявили, що його справжнє ім’я – Олександр.

Справжнє ім’я допомогло розкрити дані про освіту Субботи – у 2009 році він значився абітурієнтом у Національний педагогічний університет імені Драгоманова на спеціальність “психологія”. Він там навчався до 2013 року.

Утім, сам Спартак заявляв, що навчався в медуніверситеті Богомольця. У медіа його представляли як психіатра або медичного психолога, але для цього потрібно було навчитися на дві різні спеціальності – на одного лише психіатра потрібно вчитися 6 років.

Полуденний заявив, що в університеті Богомольця Субботи немає в списку абітурієнтів, а студенти, які навчалися на той час у закладі, не підтвердили його присутність на навчанні.

Навіть закордонне навчання викликає питання в автора розслідування – Спартак заявляв, що навчався у Франції. Однак, такі документи потрібно нотифікувати, чого не було.

Понад 5 років Суббота позиціював себе як кандидат наук, але він ним став лише у квітні 2022 року. Наукову роботу він публікував в українському виданні, яке видавало себе за міжнародне.

Спартак Суббота називає себе когнітивно-поведінковим і схема-терапевтом, але він не акредитований.

Крім брехні про ім’я та освіту, блогера звинувачують у співпраці з ОПЗЖ. Ще 2022 року він заявив, що “повний ідіот у політиці”, але 2019 року Спартах виступав на конференціях, пов’язаних із політикою, і до 2022 року працював в Інституті когнітивного моделювання, який пов’язують із проросійською партією.

На всі ці звинувачення і розслідування вже відреагував сам Спартак. Він заявив, що це черговий хейт, і відповів на всі запитання щодо розслідування. Суббота також додав, що критичне мислення перемагає.