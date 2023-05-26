Анну Алхим обвинили в корректировке огня после ракетного удара по Днепру

Анна Алхим попала в скандал из-за ракетной атаки на больницу в Днепре. Соцсети обвиняют блогера в корректировке огня на здание из-за публикации в Instagram.

Так, вечером 25 мая Анна опубликовала в Instagram пост, в которой заявлялось о присутствии огромного количества военных в больницах Днепра №6 и №9. Блогер призвала 600 тыс. подписчиков помочь нашим защитникам и принести в точки сбора одежду и продукты.

После этого, утром 26 мая оккупанты поразили ракетой медучреждение Днепра.

После атаки Алхим удалила публикацию с информацией о военных в больницах и опубликовала видео с последствиями удара. Впрочем, даже после удаления публикация блогерши разлетелся по российским пабликам в Telegram.

На фоне этого Анна нарвалась на критику.

Реакция Анны Алхим

На фоне общественного осуждения блогер решила объясниться. Не перебирая слов, она попыталась оправдаться за свой поступок.

— Во-первый, я сделала публикацию вчера, потому что она была у половины жителей Днепра. И я напомню, что я одна из немногих блогеров, которая забивает свои сторизы и ленту публикациями о войне. Я волонтерю и поддерживаю Украины с первых дней войны. Но вам на это по**ать, ведь вам нужно запостить меня в ваши тупорылые паблики, — заявила Анна.

Кто такая Анна Алхим

Анна Алхим — украинский блогер, которая уже не впервые попадает в скандал. Ранее она попала в базу Миротворец — Алхим обвинили в отрицании российской агрессии, антиукраинской пропаганде и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. Алхим положительно высказывалась о Путине, который развязал войну против Украины, и называла его “красавчиком”.

В марте 2023 года Алхим похвасталась, что до сих пор слушает в машине российские песни и не отказалась от исполнителей из РФ. Алхим слушает российскую музыку на стриминговых сервисах, поэтому россияне получают за это деньги.

Ранее и другие украинские блогерши попадали в скандал — к примеру. Инна Воронова и Ксения Мишина опубликовали работу ППО в Киеве. Это был ракетный обстрел столицы со стороны России.