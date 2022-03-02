Певица Ани Лорак собирается развлекать россиян концертами, пока в Украине продолжается война, развязанная Владимиром Путиным.

Согласно афише концертов, 2 марта Ани Лорак выступит в Санкт-Петербурге, а 6 марта — в Сочи.

При этом никакой информации об отмене или переносе выступлений нет.

Напомним, что Ани Лорак высказалась о войне в Украине только вчера. В своем Instagram она опубликовала фото маленьких детей из бомбоубежица. Певица напомнила, что она — украинка, а ее близкие сейчас под обстрелами вместе с миллионами украинцев.

Правда назвать Россию агрессором и упомянуть хоть какую-то ответственность Владимира Путина за произошедшее певица не решилась.