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Ани Лорак продолжает развлекать россиян во время войны в Украине

2 марта 2022, 10:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ани Лорак продолжает развлекать россиян во время войны в Украине
Источник: Ани Лорак

Певица Ани Лорак собирается развлекать россиян концертами, пока в Украине продолжается война, развязанная Владимиром Путиным.

Согласно афише концертов, 2 марта Ани Лорак выступит в Санкт-Петербурге, а 6 марта — в Сочи.

При этом никакой информации об отмене или переносе выступлений нет.

Напомним, что Ани Лорак высказалась о войне в Украине только вчера. В своем Instagram она опубликовала фото маленьких детей из бомбоубежица. Певица напомнила, что она — украинка, а ее близкие сейчас под обстрелами вместе с миллионами украинцев.

Правда назвать Россию агрессором и упомянуть хоть какую-то ответственность Владимира Путина за произошедшее певица не решилась.

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Теги
Ани Лорак , Війна в Україні , Владимир Путин
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