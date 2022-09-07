Дочка Олі Полякової Маша відмовилася від навчання за кордоном. Юна співачка не хоче вчитися в Лондоні і може залишитися в Україні.

Про це Маша заявила у TikTok, опублікувавши коротке відео для своїх шанувальників.

– Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця, – заявила дівчина.

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Відомо, що Маша у 2022 році закінчила 11 клас, тому постало питання про подальше навчання в університеті. Сім’я вирішила відправити дівчину до Великобританії – ще в липні стало відомо, що її прийняли до BMUS. Тоді Маша дуже зраділа новині.

Настав вересень, і тепер стало відомо, що Маша не їде на навчання – все через романтичні стосунки в Україні. Імовірно, йдеться про хлопця Дениса. Можливо, юна співачка залишиться в Україні, але де навчатиметься – невідомо.

Нагадаємо, що раніше Маша заявляла, що хоче піти стопами своєї матері. Ще у червні вона говорила, що планує вступати на вокал до Англії.

Доньки Олі Полякової повернулися до України наприкінці літа – до цього вони гостювали у Франції у російської журналістки Ніки Білоцерківської.