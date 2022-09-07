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Англия подождет: дочь Оли Поляковой отказалась от учебы за границей

7 сентября 2022, 18:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Англия подождет: дочь Оли Поляковой отказалась от учебы за границей

Дочь Оли Поляковой Маша отказалась от обучения за границей. Юная певица не хочет учиться в Лондоне и может остаться в Украине.

Об этом Маша заявила в TikTok, опубликовав короткое видео для своих поклонников.

— Я отказалась от учебы за границей ради парня, — заявила девушка.

@mashapolyakova1♬ исходный звук — simapogonina

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Известно, что Маша в 2022 году окончила 11 класс, и встал вопрос о дальнейшем обучении в университете. Семья решила отправить девушку в Великобританию — еще в июле стало известно, что ее приняли в BMUS. Тогда Маша очень обрадовалась новости. 

Но теперь стало известно, что Маша не едет на учебу — все из-за романтических отношений в Украине. Предполагаемо, речь идет о парне Денисе. Возможно, юная певица останется в Украине, но где будет учиться — неизвестно.

Напомним, что ранее Маша заявляла, что хочет пойти по стопам своей матери. Еще в июне она говорила, что планирует поступать на вокал в Англию.

Дочери Оли Поляковой вернулись в Украину в конце лета — до этого они гостевали во Франции у российской журналистки Ники Белоцерковской.

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