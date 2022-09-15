У середу федеральне журі Чикаго визнало знаменитого співака R. Kelly винним за трьома пунктами звинувачення у створенні дитячої порнографії. Відомо, що він зняв на камеру сексуальне насильство над своєю 14-річною хрещеницею.

З 13 пунктів звинувачень артиста його визнали винним у трьох – він також торгував дітьми з метою сексуальної експлуатації. Однак його не визнали винним у змові задля уникнення покарання, отримання дитячої порнографії та змови з цією метою.

Вирок ґрунтується на свідченнях хрещениці Келлі, відомої під псевдонімом Джейн. Також інші троє жінок заявили, що Келлі записував та зберігав відео зі зґвалтуваннями за їхньою участю. Тоді жертви ще не досягли повноліття.

Зараз дивляться

R. Kelly був визнаний винним за звинуваченням у розбещенні Джейн, Нії та Поліни – це псевдоніми жертв. Проте його виправдали у справі за звинуваченнями двох інших.

Нагадаємо, що R. Kelly засудили до 30 років ще наприкінці червня 2022 року – тоді його засудили за вимагання, сексуальну експлуатацію жінок та насильство над ними. Відомо, що захист просив зменшити термін до 10 років, але суд відмовив у цьому проханні.

Після червневого вироку його судили в Чикаго у справі про виготовлення дитячої порнографії.