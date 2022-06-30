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Персони

Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие

30 июня 2022, 10:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ар Келли
Источник: Getty Images

Американского музыканта Ар Келли приговорили к 30 года заключения за вымогательство, сексуальную эксплуатацию женщин и насилие над ними. Музыкант свою вину не признал, и в ближайшее время его будут судить по другим обвинениям.

Защита настаивала на заключение не более 10 лет, но суд был непреклонен. Потерпевшие и свидетели рассказали в суде, что Ар Келли вступал в сексуальный контакт с несовершеннолетними, а также жестоко обращался с женщинами — запирал их и принуждал к труду. Жертвам также было запрещено мыться, есть и спать без его разрешения — все это происходило более 20 лет.

30 лет за решеткой музыкант проведет по решению судьи в Бруклине — в Чикаго его ждет разбирательство по делу об изготовлении контента для взрослых с участием несовершеннолетних. 

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Ар Келли — один из самых успешных музыкантов 1990-х и 2000-х. Он стал всемирно известным благодаря песне I Believe I Can Fly, и за свою карьеру успел получить сразу три Грэмми.

Скандал вокруг музыканта появился еще в 2019 году — в феврале его арестовали и обвинили по 10 пунктам в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Виновным его признали 28 сентября 2021 года, и теперь ему вынесен приговор.

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Источник
Forbes
Теги
Суд
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