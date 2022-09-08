Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Вимагає $20 млн: Рікі Мартін подав до суду на свого племінника

8 Вересня 2022, 10:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вимагає $20 млн: Рікі Мартін подав до суду на свого племінника
Джерело: Depositphotos

Відомий попмузикант Рікі Мартін подав на свого племінника до суду. Зірка вважає, що його родич навмисне хотів знищити репутацію співака, а також залишити без роботи, зловживаючи законами.

Влітку Рікі звинуватив у сексуальному насильстві його племінник Денніс Ядіель Санчес. Хлопець також заявив, що має проблеми із психікою через це. Тоді у цій гучній справі зірці загрожувало опинитися за ґратами на 50 років.

Однак Мартіна виправдали, тож тепер музикант хоче компенсацію за спроби зіпсувати його репутацію. Артист подав позов на свого племінника і вимагає через суд $20 млн.

Зараз дивляться

– Ці безрозсудні дії були мотивовані бажанням, щоб Мартін зазнав ненависті та зневаги з боку його фанатів, поставити під загрозу його ділові можливості та зруйнувати його репутацію, – йдеться у новому позові.

Судячи із заяв, скандал справді вплинув на бізнес музиканта. Актор додав, що оцінює збитки у $10 млн. Постраждала і його репутація, яка була бездоганною завдяки творчості та альтруїзму протягом 40 років.

Відомо, що справа розглядатиметься на початку жовтня.

Сам Рікі Мартін вже має свою щасливу родину – з 2017 року він у стосунках із художником Джваном Йосефом. У них четверо дітей від сурогатних матерів.

Читайте також:
Бред ПіттТаємно продала частку виноробні: Пітт звинуватив Джолі в змові з російським олігархом

Джерело
Deadline
Теги
Рікі Мартін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь