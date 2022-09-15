В среду федеральное жюри Чикаго признало знаменитого певца R. Kelly виновным по трем пунктам обвинения в создании детской порнографии. Известно, что он снял на камеру сексуальное насилие над своей 14-летней крестницей.

Из 13 пунктов обвинений артиста его признали виновным в трех — он также торговал детьми в целях сексуальной эксплуатации. Однако его не признали виновным в заговоре во избежание наказания, получении детской порнографии и сговора с этой целью.

Приговор основывается на показаниях крестницы Келли, известной под псевдонимом Джейн. Также другие три женщины заявили, что Келли записывал и хранил видео с изнасилованиями с их участием. Тогда жертвы еще не достигли совершеннолетия.

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R. Kelly был признан виновным по обвинению в совращении Джейн, Нии и Полины — это псевдонимы жертв. Однако его оправдали по делу в двух других обвинениях.

Напомним, что R. Kelly приговорили к 30 годам еще в конце июня 2022 — тогда его осудили за вымогательство, сексуальную эксплуатацию женщин и насилие над ними. Известно, что защита просила уменьшить срок до 10 лет, но суд отказал в этой просьбе.

Теперь, после июньского приговора его судили в Чикаго по делу об изготовлении детской порнографии.