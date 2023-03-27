Голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили на тригодинному обіді з мільярдером і екологом Девідом Мейєром де Ротшильдом у Малібу.

Папараці спіймали пару вже після того, як вона виходила із закладу. Джолі була в чорній сукні-максі з вирізами на талії та туфлях-човниках. Волосся акторка розпустила, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Девід же, який є членом найбагатшої сім’ї у світі, віддав перевагу для зустрічі темно-синім штанам, сірому светру і куртці-піджаку.

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NEW????| Angelina Jolie was seen with environmentalist David de Mayer Rothschild. ???? pic.twitter.com/te1DFxifJX — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) March 24, 2023

Однак їхня зустріч, найімовірніше, ділова і пов’язана з роботою, оскільки обидва зацікавлені в активізмі.

Після розлучення з актором Бредом Піттом, у Джолі не було серйозних стосунків, які вона б виносила на публіку. Однак її нерідко бачать в оточенні чоловіків.

Так, ще на початку січня Анджеліну Джолі помітили разом з актором Полом Мескалем. Вони разом насолоджувалися кавою в Лондоні, також до них приєдналася донька акторки Шайло.