Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на трехчасовом обеде с миллиардером и экологом Дэвидом Мэйером де Ротшильдом в Малибу.

Папарацци поймали пару уже после того, как она выходила из заведения. Джоли была в черном платье-макси с вырезами на талии и туфлях-лодочках. Волосы актриса распустила, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Дэвид же, который является членом самой богатой семьи в мире, предпочел для встречи темно-синие брюки, серый батник и куртку-пиджак.

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NEW????| Angelina Jolie was seen with environmentalist David de Mayer Rothschild. ???? pic.twitter.com/te1DFxifJX — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) March 24, 2023

Однако их встреча, скорее всего, деловая и связана с работой, поскольку оба заинтересованы в активизме.

После развода с актером Брэдом Питтом, у Джоли не было серьезных отношений, которые она бы выносила на публику. Однако ее нередко видят в окружении мужчин.

Так, еще в начале января Анджелину Джоли заметили вместе с актером Полом Мескалем. Они вместе наслаждались кофе в Лондоне, также к ним присоединилась дочь актрисы Шайло.