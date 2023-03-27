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Анджелину Джоли заметили в компании с наследником семьи Ротшильдов

27 марта 2023, 11:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анджеліна Джолі
Источник: Getty Images

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на трехчасовом обеде с миллиардером и экологом Дэвидом Мэйером де Ротшильдом в Малибу.

Папарацци поймали пару уже после того, как она выходила из заведения. Джоли была в черном платье-макси с вырезами на талии и туфлях-лодочках. Волосы актриса распустила, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Дэвид же, который является членом самой богатой семьи в мире, предпочел для встречи темно-синие брюки, серый батник и куртку-пиджак.

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Однако их встреча, скорее всего, деловая и связана с работой, поскольку оба заинтересованы в активизме.

После развода с актером Брэдом Питтом, у Джоли не было серьезных отношений, которые она бы выносила на публику. Однако ее нередко видят в окружении мужчин.

Так, еще в начале января Анджелину Джоли заметили вместе с актером Полом Мескалем. Они вместе наслаждались кофе в Лондоне, также к ним присоединилась дочь актрисы Шайло.

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Источник
PageSix
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Анджелина Джоли
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