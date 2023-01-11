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Не пов’язана з Анджеліною Джолі: Бред Пітт зізнався, яку секс-сцену запам’ятав найбільше

11 Січня 2023, 14:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бред Пітт
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Бред Пітт назвав свою улюблену секс-сцену в кіно. Як виявилося, йдеться зовсім не про стрічку Містер і місіс Сміт, після зйомок у якій він почав зустрічатися з Анджеліною Джолі.

59-річний Пітт зізнався, що його улюблений момент пристрасті на екрані був у мильній опері Даллас. У ній він зіграв бойфренда Чарлі Вейд Ренді. Роль дівчини виконала Шелейн МакКолл.

– Це було у шоу Даллас. Нам доводилося валятися на сіні в сараї. Я не думаю, що в мене були вказівки, як поводитися: я просто катався і веселився, – згадує Пітт.

Тоді 25-річний Бред і 15-річна Шелейн і справді зустрічалися, проте їхній роман тривав кілька місяців, а після зйомок вони його завершили.

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Бред Пітт Кіно Секс
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