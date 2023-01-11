Голлівудський актор Бред Пітт назвав свою улюблену секс-сцену в кіно. Як виявилося, йдеться зовсім не про стрічку Містер і місіс Сміт, після зйомок у якій він почав зустрічатися з Анджеліною Джолі.

59-річний Пітт зізнався, що його улюблений момент пристрасті на екрані був у мильній опері Даллас. У ній він зіграв бойфренда Чарлі Вейд Ренді. Роль дівчини виконала Шелейн МакКолл.

– Це було у шоу Даллас. Нам доводилося валятися на сіні в сараї. Я не думаю, що в мене були вказівки, як поводитися: я просто катався і веселився, – згадує Пітт.

Тоді 25-річний Бред і 15-річна Шелейн і справді зустрічалися, проте їхній роман тривав кілька місяців, а після зйомок вони його завершили.