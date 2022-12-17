Американская актриса Анджелина Джоли уходит с должности посла доброй воли Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Она проработала в организации более 20 лет.

В совместном заявлении с Джоли УВКБ ООН похвалило ее за “неутомимую” работу более чем в 60 миссиях в разных странах, в частности Йемене и Буркина-Фасо, и назвало ее “одним из самых влиятельных сторонников прав беженцев”.

Джоли добавила, что благодарна за привилегию и возможность работать с организацией.

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— Я буду продолжать делать все, что в моих силах дальше, чтобы поддержать беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора для меня работать иначе, непосредственно взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их решения, — сказала она.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал, что Джоли длительный период была важным гуманитарным партнером УВКБ ООН.

На своей странице в Instagram Джоли написала, что беженцы – это люди, которыми она увлекается больше всего в мире. Она отметила, что будет работать с организациями, которые возглавляют люди, наиболее пострадавшие от конфликта, и которые дают им наибольшее право голоса.

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47-летняя Джоли известна своей гуманитарной деятельностью, а также актерской карьерой. Она лауреатка двух премий Оскар и трех премий Золотой глобус.

Она работала в УВКБ ООН с 2001 года, а в 2012 году была назначена специальным представителем организации.

В апреле Анджелина Джоли посетила Украину. Сначала ее заметили в одном из кафетериев Львова. Актриса встретила переселенцев на львовском вокзале, посетила волонтеров, психологов и врачей.

Источник: ООН