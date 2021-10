Американська акторка Анджеліна Джолі з’явилася на червоній доріжці з п’ятьма дітьми. Зіркова сім’я відвідала прем’єру фільму Marvel Вічні в Лос-Анджелесі.

Перед камерами Джолі позувала з 20-річним Медоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло та 13-річними двійнятами Вівієн і Ноксом.

Для світського заходу зіркова матуся обрала вбрання з колекції французького бренду Balmain. Сукня без бретелей підкреслювала зону її декольте, а шлейф додавав образу елегантності.

Вбрання усиновленої Захари здалося шанувальникам акторки дуже знайомим.

І не дарма, напівпрозору сукню з блискітками від Elie Saab Анджеліна Джолі вже одягала на церемонію вручення премії Оскар 2014 року. Зірка зазначила, що образи її дітей вийшли досить вінтажними.

Варто зауважити, що фільм Вічні, в якому Джолі зіграла головну роль, з’явиться в українських кінотеатрах вже 4 листопада. Режисером стрічки виступила Хлоя Чжао, яка отримала Оскар за картину Земля кочівників.

Нещодавно Анджеліна Джолі з’явилася на презентації своєї нової книги про права дітей, яка називається Знай свої права і вимагай їх (Know Your Rights and Claim Them).

Для зустрічі з шанувальниками Джолі обрала стримане і елегантне вбрання. Акторка була одягнена в сірий oversize-светр, який спадав на одне плече, та в білу широку спідницю.