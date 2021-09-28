Американську акторку Анджеліну Джолі помітили на побаченні з канадським музикантом The Weeknd (справжнє ім’я – Ейбел Тесфає).

Пара разом вечеряла в італійському ресторані Giorgio Baldi у Санта-Моніці. За даними папараці, вони були у закладі близько двох годин.

До ресторану Джолі та The Weeknd приїхали окремо. Але після вечері вони разом сіли в автомобіль музиканта і, найімовірніше, відправились в його особняк.

Варто зауважити, що чутки про роман Анджеліни Джолі та The Weeknd виникли вже давно. Останнім часом дедалі частіше артистів можна помітити разом.

30 червня пару бачили у цьому ж ресторані, а 10 липня Джолі і The Weeknd разом сходили на концерт у Лос-Анджелесі.

Знаменитості поки що не коментують чутки про роман, але й не поспішають їх спростовувати.

Дехто стверджує, що ймовірно, Джолі та The Weeknd обговорювали лише ділові питання, адже співак вже давно планує знятися у фільмі.

Між Анджеліною Джолі та The Weeknd – 15 років різниці, обидва вони самотні. Раніше Ейбел зустрічався з американською моделлю Белою Хадід, із якою розійшовся у 2019 році.

А от Анджеліну Джолі не бачили в компанії інших чоловіків після розлучення з актором Бредом Піттом. Пара розірвала стосунки у 2016 році. У них є шестеро дітей, троє з яких прийомні.