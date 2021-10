Американская актриса Анджелина Джоли появилась на красной дорожке с пятью детьми. Звездная семья посетила премьеру фильма Marvel Вечные в Лос-Анджелесе.

Перед камерами Джоли позировала с 20-летним Медоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними двойняшками Вивиен и Ноксом.

Для светского мероприятия звездная мама выбрала наряд из коллекции французского бренда Balmain. Платье без бретелек подчеркивало зону ее декольте, а шлейф добавлял образу элегантности.

Наряд усыновленной Захары показался поклонникам актрисы очень знакомым.

И не зря, полупрозрачное платье с блестками от Elie Saab Анджелина Джоли уже надевала на церемонию вручения премии Оскар 2014 года. Звезда отметила, что образы ее детей получились довольно винтажными.

Стоит отметить, что фильм Вечные, в котором Джоли сыграла главную роль, появится в украинских кинотеатрах уже 4 ноября. Режиссером ленты выступила Хлоя Чжао, которая получила Оскар за картину Земля кочевников.

Недавно Анджелина Джоли появилась на презентации своей новой книги о правах детей, которая называется Знай свои права и требуй их (Know Your Rights and Claim Them).

Для встречи с поклонниками Джоли выбрала сдержанное и элегантное платье. Актриса была одета в серый oversize-свитер, который спадал на одно плечо, и в белую широкую юбку.