Стримано й елегантно: Джолі з’явилася на презентації своєї нової книги

Американська акторка Анджеліна Джолі з’явилася в елегантному образі на презентації своєї нової книги про права дітей, яка називається Знай свої права і вимагай їх (Know Your Rights and Claim Them).

Автограф-сесія зірки відбулася в книжковому магазині Лос-Анджелеса Skylight. Для зустрічі з шанувальниками Джолі обрала стримане і елегантне вбрання. Акторка була одягнена в сірий oversize светр, який спадав на одне плече та в білу широку спідницю. На ногах у зірки були бежеві туфлі-човники.

Нова книга зірки написана в співавторстві з правозахисною організацією Amnesty International і адвокатом Джеральдіном Ван Бюреном, який є одним із перших авторів Конвенції ООН 1989 року про права дитини. Мета їхнього роману – наділити дітей знаннями, за допомогою яких вони безпечно можуть боротися з несправедливістю.

В одному з інтерв’ю Анджеліна говорила, що в світі багато дітей, які потребують допомоги, тому ця книга – довідник і керівництво по опору.

У Знай свої права і вимагай їх також розглядаються питання ідентичності, правосуддя, освіти та захисту від шкоди. Крім того, Джолі висловила побоювання, що багато дорослих спробують заблокувати цю книгу в своїх країнах і для своїх дітей.

Раніше Анджеліна Джолі вже випускала свої книги. Так, в 2003 році вийшла Я змінилася назавжди, а в 2005 році Мої подорожні нотатки.