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Анджеліна Джолі повеселилася на концерті Maneskin разом із 16-річною донькою

10 Липня 2022, 18:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анджеліна Джолі повеселилася на концерті Maneskin разом із 16-річною донькою
Джерело: Depositphotos

Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі засвітилася на концерті італійського гурту Maneskin у Римі. Зірка насолоджувалася творчістю переможців Євробачення 2021 року – гурту Maneskin.

Знімками зірки з концерту поділилися користувачів у Instagram.

На фото Джолі красується разом зі своєю 16-річною дочкою Шайло. Схоже, після візиту до України на тлі повномасштабного вторгнення акторка вирішила проводити більше часу зі своїми дітьми. Цієї весни Анджеліна відвідала Львів, а також побувала в одному з інтернатів, де своїм візитом зуміла порадувати наших дітей.

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У Джолі шестеро своїх дітей – троє з них названі, а решта – від Бреда Пітта.

На концерті Maneskin встигла відірватися – вона голосно плескала, часом підтанцьовувала у такт музиці, і навіть підспівувала деякі пісні. Судячи з фото, на концерт Джолі прийшла не лише заради Шайло – їй сподобалася творчість музикантів з Італії.

Maneskin також зуміли відзначитись – прямо зі сцени соліст групи Дам’яно Давід послав Путіна за курсом російського корабля, розкритикував дії диктатора та послав війну, в якій гинуть мирні українці.

Сама Джолі активно підтримує Україну – з початку повномасштабного вторгнення вона закликала світ зробити все, щоб зупинити війну якнайшвидше. У умовах агресії із боку Росії гинуть діти, що особливо засмучує акторку.

Теги
Maneskin Анджеліна Джолі Війна в Україні
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