Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі засвітилася на концерті італійського гурту Maneskin у Римі. Зірка насолоджувалася творчістю переможців Євробачення 2021 року – гурту Maneskin.

Знімками зірки з концерту поділилися користувачів у Instagram.

На фото Джолі красується разом зі своєю 16-річною дочкою Шайло. Схоже, після візиту до України на тлі повномасштабного вторгнення акторка вирішила проводити більше часу зі своїми дітьми. Цієї весни Анджеліна відвідала Львів, а також побувала в одному з інтернатів, де своїм візитом зуміла порадувати наших дітей.

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У Джолі шестеро своїх дітей – троє з них названі, а решта – від Бреда Пітта.

На концерті Maneskin встигла відірватися – вона голосно плескала, часом підтанцьовувала у такт музиці, і навіть підспівувала деякі пісні. Судячи з фото, на концерт Джолі прийшла не лише заради Шайло – їй сподобалася творчість музикантів з Італії.