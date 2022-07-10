Анджелина Джоли повеселилась на концерте Maneskin вместе с 16-летней дочерью

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли засветилась на концерте итальянской группы Maneskin в Риме. Звезда наслаждалась творчеством победителей Евровидения 2021 — группы Maneskin.

Снимками звезды с концерта поделились пользователей в Instagram.

На фото Джоли красуется вместе со своей 16-летней дочерью Шайло. Похоже, после визита в Украину на фоне полномасштабного вторжения, актриса решила проводить больше времени со своими детьми. Этой весной Анджелина посетила Львов, а также побывала в одном из интернатов, где своим визитом сумела порадовать наших детей.

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У Джоли шестеро своих детей — трое из них приемные, а остальные — от Бреда Питта.

На концерте Maneskin успела оторваться — она громко хлопала, временами подтанцовывала в такт музыке, и даже подпевала некоторые песни. Судя по фото, на концерт Джоли пришла не только ради Шайло — ей самой понравилось творчество музыкантов из Италии.

Maneskin также сумели отличиться — прямо со сцены солист группы Дамиано Давид послал Путина по курсу российского корабля, раскритиковал действия диктатора и послал войну, в которой гибнут мирные украинцы.

Сама Джоли активно поддерживает Украину — с начала полномасштабного вторжения она призывала мир сделать все, чтобы остановить войну как можно скорее. В условиях агрессии со стороны России гибнут дети, что особенно огорчает актрису.