Андрій Данилко у США зустрівся зі скандальним російським шоуменом Рустамом Солнцевим. Це викликало бурхливу реакцію серед українців і критику в бік зірки, яка виступає в образі Вєрки Сердючки. У команді артиста дали пояснення.

Увагу на несподівану зустріч звернув блогер Олексій Голобуцький у Facebook. Він зазначив, що Солнцев – зірка Дому-2, який заробив популярність на скандалах і бійках.

– Данилко, для чого тобі це? А нам це за що? У США більше немає з ким зустрічатися для запису відео? В Америці ж є адекватні українські медіа та адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними? – обурився Голобуцький.

В ексклюзивному коментарі Фактам IСTV менеджмент артиста сказав, що Рустам Солнцев, як і багато інших вдячних глядачів, зазирнув після концерту до Андрія в гримерку, щоб подякувати й висловити повагу. Вони давно знайомі.

Зараз дивляться

– Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з прихильників російської агресії прийде на концерт під ліричною назвою Путін, щоб ти здох? Просто комусь треба влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу, – наголосили в Андрія Данилка.

Зараз артист разом із командою перебуває в турі Америкою. Він виступає в образі Вєрки Сердючки, а на його концертах безліч української символіки та патріотична атмосфера.

Раніше ми показували, як Вєрка Сердючка змусила аплодувати зал після кричалки про Путіна.