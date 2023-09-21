Андрей Данилко в США встретился со скандальным российским шоуменом Рустамом Солнцевым. Это вызвало бурную реакцию среди украинцев и критику в сторону звезды, выступающей в образе Верки Сердючки. В команде артиста дали объяснение.

Внимание на неожиданную встречу обратил блогер Алексей Голобуцкий в Facebook. Он отметил, что Солнцев — звезда Дома-2, заработавший популярность на скандалах и драках.

— Данилко, для чего тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видео? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними? — возмутился Голобуцкий.

В эксклюзивном комментарии Фактам IСTV менеджмент артиста сказал, что Рустам Солнцев, как и многие другие благодарные зрители, заглянул после концерта к Андрею в гримерку, чтобы поблагодарить и выразить уважение. Они давно знакомы.

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— О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из сторонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием Путин, чтоб ты сдох? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело, — подчеркнули у Андрея Данилко.

Сейчас артист вместе с командой находится в туре по Америке. Он выступает в образе Верки Сердючки, а на его концертах множество украинской символики и патриотическая атмосфера.

Ранее мы показывали, как Верка Сердючка заставила аплодировать зал после кричалки о Путине.