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Щоб ти здох! Вєрка Сердючка змусила аплодувати зал після кричалки про Путіна

7 Вересня 2023, 12:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Верка Сердючка в Майами

Вєрка Сердючка, під псевдонімом якої виступає Андрій Данилко, зі сцени в Маямі побажала кривавому диктатору Володимиру Путіну смерті. Зараз вона їздить з командою по США з благодійним туром Україна переможе.

На концертах Сердючки безліч української символіки та атмосфера патріотизму. Зокрема, звучить гімн України та пісня Dancing Russia Goodbye, яку громадяни країни-агресора так не люблять.

Не шкодує слів Сердючка і на адресу Путіна, а тому надсилає йому зі сцени побажання. На початку концерту вона побажала глядачам чудового вечора, зазначивши, що шоу-програма носитиме лірично-романтичну назву – Путін, щоб ти здох.

Крім того, під час виконання Dancing Russia Goodbye на великому екрані був напис: F*ck the war. Згодом він змінився на фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Концерт Сердючки в Маямі

Варто зазначити, що слова Сердючки Путін, щоб ти здох регулярно звучать на її концертах.

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