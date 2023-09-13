Літак з Андрієм Данилком на борту здійснив екстрену посадку в США. Зараз артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, перебуває зі своєю командою в турі Америкою.

В Instagram Сердючки повідомили, що один із концертів опинився під загрозою, оскільки під час перельоту з Чикаго літак із Андрієм Данилком і його командою здійснив вимушену посадку в Коннектикуті.

– Спершу літак не могли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася гроза, і його розвернули. Грім, блискавки, вітер, години очікування на гейті і, врешті-решт, перенесення рейсу на ранок, – йдеться в соцмережі зірки.

Сам виступ було заплановано в Нью-Йорку, до якого з Коннектикуту три години їзди машиною, проте багаж із костюмами опинився в “заручниках” у працівників аеропорту, яким заборонено видавати валізи під час грози.

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У підсумку, за 40 хвилин до концерту погода заспокоїлася. Все закінчилося добре, Сердючку доставили на таксі, і вона провела концерт для своїх шанувальників.

Фото: Вєрка Сердючка