Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як виглядає його рідна вулиця у Маріуполі після приходу російських солдатів. Артист вирішив не стримувати в собі емоції, адже його рідне місто з моменту окупації знищено.

Жахливим знімком Андрій поділився в Instagram.

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На фото видно мікрорайон, що повністю знищений. Більшість багатоповерхових будинків згоріла, а інші – частково знищені осколками ракети, або ж прямим влучанням. На знімку немає жодної вцілілої споруди, яка б не постраждала від рук окупантів.

– Так виглядає війна. Такий вигляд має терор. Вони знищують наші будинки. Але спогади їм не знищити ніколи. Це назавжди, – описав фото Андрій.

Телеведучий особливо трепетно ​​ставиться до рідного Маріуполя – місто перебувало під постійним обстрілом з перших днів повномасштабного вторгнення, і після нашої перемоги доведеться зводити його заново.

Раніше Бєдняков розповів про жахіття Маріуполя, з якими довелося зіткнутися його близьким. Він заявив, що на тлі війни померла мати, яка до цього хворіла, а сестра була змушена пити воду з батареї. Також на жителів Маріуполя тиснули й психологічно – містом їздили машини з гучномовцями та розповідали, що Київ та Одесу вже захопили.