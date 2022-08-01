Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как выглядит его родная улица в Мариуполе после прихода российских солдат. Артист не стал сдерживать в себе эмоции, ведь его родной город с момента оккупации уничтожен.

Жутким снимком Андрей поделился в Instagram.

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На фото видно микрорайон, который полностью уничтожен. Большая часть многоэтажных домов сгорела, а другие — частично уничтожены осколками ракеты, или же прямым попаданием. На снимке нет ни единого уцелевшего сооружения, которое не пострадало бы от рук оккупантов.

— Так выглядит война. Так выглядит террор. Они уничтожают наши дома. Но воспоминания им не уничтожить никогда. Это навсегда, – описал фото Андрей.

Телеведущий особенно трепетно относится к родному Мариуполю — город находился под постоянным обстрелом с первых дней полномасштабного вторжения, и после нашей победы придется строить его заново.

Ранее Бедняков рассказал об ужасах Мариуполя, с которыми пришлось столкнуться его близким. Он заявил, что на фоне войны умерла мама, которая до этого болела, а сестра была вынуждена пить воду из батареи. Также на жителей Мариуполя давили и психологически — по городу ездили машины с громкоговорителями и рассказывали, что Киев и Одессу уже захватили.