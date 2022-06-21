Донька телеведучого Андрія Бєднякова зворушила виконанням хіта Ой у лузі червона калина. Відео з шестирічною Ксенією артист показав в Instagram.

Ролик, на якому дівчинка сміливо підспівує композиції Pink Floyd разом із Андрієм Хливнюком, телеведучий зняв у машині.

– І тую, і калину. Все підіймемо, – зазначив Бідняков.

Підписників Андрія зворушило виконання композиції малечею, про що вони написали в коментарях.

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Це просто гімн для дітей нового покоління. Я не знаю, що в цій пісні, але мій малий співає її з ранку до ночі.

Яка молодець! Дуже гарна дівчинка!

Дуже красиво!

Татова донька.

Наше майбутнє – діти цієї війни! Давайте вкладати в них найкраще!

Приємно дивитись, як діти підхопили цю легендарну пісню.

Дитячий гімн України!

Молодець Ксенія! – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Андрій Бедняков заявив, що повністю перейшов на українську мову, незважаючи на те, що все життя говорив російською. Таким чином він висловлює свою позицію проти вбивств, окупації та захоплення територій іншої країни.

Фото: Андрій Бєдняков