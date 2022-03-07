Американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід висловила підтримку Україні. Вона також планує пожертвувати нашій країні частину своїх доходів із показів мод.

– Графік Місяця моди вже затверджений – я та мої колеги часто представляємо нові колекції одягу в несамовиті та травмуючі часи в історії. Ми не контролюємо більшість наших робочих графіків, але ми хотіли б працювати для чогось. Я підхоплюю ініціативу моєї колеги Мік Арганьярас – зобов’язуюсь пожертвувати свої доходи від майбутніх показів цієї осені, щоб допомогти тим, хто страждає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині, – заявила модель.

Джіджі також закликала весь світ бачити одне в одному братів і сестер поза політикою, расою чи релігією, адже за війну платять мирні жителі, а не лідери країн.

Нагадаємо, що деякі закордонні знаменитості допомагають нашій країні не лише словами підтримки і коштами, а й справою, ризикуючи власним життям. Так, відомий режисер Шон Пенн приїхав до України, щоб задокументувати звірство Росії. Днями Пенн зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Шон заявив, що президент України народився для командування нашою країною в період війни.