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Кіно та серіали

Серіал Клініка може отримати продовження: творець ситкому розкрив подробиці

6 Червня 2022, 14:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Клиника
Джерело: Getty Images

Культовий американський серіал Клініка може отримати продовження. Ситком може з’явитися в прокаті як мінісеріал або фільм.

Про це заявив засновник серіалу Білл Лоуренс під час спілкування з фанатами на заході ATX TV Festival. Під час відповіді на запитання про Клініку Білл жартома заявив, що шанувальники буквально на сцені змушують його написати сценарій для продовження.

Лоуренс також зізнався, що неодноразово думав про роботу над продовженням серіалу — йдеться про відродження з усіма культовими героями. Проте творці шоу та актори зараз працюють над іншими проєктами, що ускладнює реалізацію ідеї. Втім, створити мінісеріал або фільм можна – на знімання матеріалу піде близько двох місяців.

Зараз дивляться

– Ми хочемо зробити це, бо нашим фанатам не байдуже. Нам дуже подобається проводити час одне з одним, і якщо є шанс возз’єднатися – треба погоджуватися, – заявив Білл.

Втім, жодних офіційних угод зі студіями на створення продовження Клініки немає – поки що над серіалом роботи не ведуться. Саме шоу виходило з 2001 по 2010 рік, і за 9 сезонів змогло підкорити мільйони глядачів. Серіал уже встиг стати класикою, як і інші ситкоми – Друзі, Як я зустрів вашу маму та багато інших.

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Джерело
The Hollywood Reporter
Теги
зарубіжні серіали
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