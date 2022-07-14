Amazon продолжает радовать фанатов мира Средиземья новым контентом — в этот раз в сети опубликовали трейлер сериала Властелин колец: Кольца власти.

Если в предыдущих коротких роликах показывали таинственный метеорит и несколько персонажей, то в этот раз зрители увидели разные локации волшебного мира, главных героев, и даже частицу сражения с местными монстрами.

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Первый сезон будет посвящен началу союза Келебримбора с гномами, которым стремится воспользоваться Саурон в обличье Аннатара. В истории будут замешаны кольца, наделенные особой силой.

Трейлер длится более двух минут, и в его конце напомнили, когда ждать премьеры долгожданного сериала — 2 сентября 2022 года.

Известно, что первый эпизод получит восемь серий — их продолжительность неизвестна, но полнометражные фильмы по вселенной Толкина имеют внушительную длительность. Все благодаря проработанному миру и насыщенному повествованию.

Над сериалом Властелин колец: Кольца власти работают уже многие годы — права на его экранизацию выкупил Amazon еще в 2017 году. Спустя несколько лет работы над сценарием и подбором актеров начались съемки — с 2019 года снимали основные эпизоды в Новой Зеландии и Великобритании. На скорость производства повлияла пандемия — из-за ограничений съемки приходилось переносить.

Предыдущий тизер сериала по Властелину колец показал небо над Средиземьем, по которому летит загадочный метеорит.