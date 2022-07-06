Стрімінговий сервіс Amazon Prime виклав короткий тизер серіалу Володар перснів: Персні влади. Цього разу показали небо над Середзем’ям, яким летить загадковий метеорит.

Компанія опублікувала в YouTube лише 15-секундний уривок з хвилинного тизера – повна версія доступна лише підписникам Amazon Prime. Втім, користувачі та фанати оперативно злили весь ролик у мережу, щоб інші могли насолодитися частиною розкритої історії.

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У відео показали падіння загадкового метеорита, за яким спостерігають герої з різних куточків Середзем’я.

Відомо, що анонс повноцінного трейлера довгоочікуваного серіалу покажуть уже 14 липня – у ньому можуть розкрити трохи більше інформації про метеорит, який, напевно, вплине на події.

Буквально тиждень тому Amazon випустив ще один тизер серіалу Володар Перснів: Персні влади – в ньому показали кілька героїв, а також одне з міст, де відбуватимуться дії в серіалі.

Сюжет серіалу розкриє історію Середзем’я за тисячі років до подій, що відбуваються у фільмах Гобіт і Володар перснів.

Вихід серіалу запланований на 2 вересня 2022 року на стрімінговій платформі Amazon.

Відомо, що створювати серіал почали ще в 2017 році, коли компанія Amazon викупила права на екранізацію роботи Толкієна. Зйомки почалися в 2019 році — основні уривки знімали в Новій Зеландії та Великій Британії, хоч на них і вплинули карантинні обмеження.